У документі не передбачено фінансової підтримки ні української, ні ізраїльської держави.

Президент США Джо Байден підписав тимчасовий бюджет країни, який ухвалено для того, що уникнути шатдауну (тимчасова часткова зупинка роботи державних органів). У документі не передбачено виділення коштів на підтримку України та Ізраїлю.

Про те, що американський лідер поставив підпис під документом, повідомили у Білому дому. У документі передбачено продовження виділення коштів на пріоритетні сфери до 19 січня 2024 року.

Нагадаємо, американський Сенат ухвалив тимчасовий бюджет держави 15 листопада. Документ підтримали 87 сенаторів, а виступили проти 11.

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Що треба знати про тимчасовий бюджет США сьогодні:

1 жовтня у США розпочався новий фінансовий рік, але Конгрес не зміг вчасно ухвалити бюджет країни, оскільки на тлі фактичного старту президентських передвиборчих перегонів внутрішньополітична криза стала гострішою - деякі республіканці активно вимагають, щоб влада Штатів різко зменшила допомогу Україні.

Пізніше було ухвалено тимчасовий бюджет (на 45 днів), який передбачав лише найнеобхідніші витрати, і у ньому не було прописано допомогу українській державі. У Міністерстві закордонних справ України вважають, що це не свідчить про підрив підтримки Києва з боку Вашингтона.

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