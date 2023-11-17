Президент США Джо Байден підписав тимчасовий бюджет країни, який ухвалено для того, що уникнути шатдауну (тимчасова часткова зупинка роботи державних органів). У документі не передбачено виділення коштів на підтримку України та Ізраїлю.
Про те, що американський лідер поставив підпис під документом, повідомили у Білому дому. У документі передбачено продовження виділення коштів на пріоритетні сфери до 19 січня 2024 року.
Нагадаємо, американський Сенат ухвалив тимчасовий бюджет держави 15 листопада. Документ підтримали 87 сенаторів, а виступили проти 11.
Що треба знати про тимчасовий бюджет США сьогодні:
1 жовтня у США розпочався новий фінансовий рік, але Конгрес не зміг вчасно ухвалити бюджет країни, оскільки на тлі фактичного старту президентських передвиборчих перегонів внутрішньополітична криза стала гострішою - деякі республіканці активно вимагають, щоб влада Штатів різко зменшила допомогу Україні.
Пізніше було ухвалено тимчасовий бюджет (на 45 днів), який передбачав лише найнеобхідніші витрати, і у ньому не було прописано допомогу українській державі. У Міністерстві закордонних справ України вважають, що це не свідчить про підрив підтримки Києва з боку Вашингтона.