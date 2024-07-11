'Досить': роздратовані лідери ЄС готують відповідь на візит Орбана до Путіна, - FT

ЗМІ дізналися, що це оговорювали на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

Поїздка прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви є порушенням договорів ЄС. Цей візит викликав осуд з боку європейських союзників і союзників по НАТО.

Як пише Financial Times, Угорщина взяла на себе шестимісячне ротаційне головування в Раді міністрів ЄС лише за чотири дні до його поїздки в Москву. Інші європейські столиці вважають, що Орбан зловживав цим статусом, щоб надати своїй зустрічі з Путіним більшої ваги.

За словами джерел видання, розмови про можливі заходи щодо Орбана обговорювалися на полях саміту лідерів НАТО у середу, 10 липня. Неофіційні групи лідерів ЄС допускали написання спільного листа до Орбана, в якому б чітко висловили своє обурення та вимагали б від нього припинити свої "несанкціоновані зовнішньополітичні прогулянки".

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"Досить… Існує багато роздратування та дискусій щодо того, як дати відповідь", - сказало одне з джерел.

Путін перебуває під санкціями ЄС, а заявлена ​​позиція блоку, з якою погодився Орбан, засуджує Москву як агресора у війні в Україні. Водночас зараз Орбан закликав до негайних мирних переговорів про припинення війни, що прямо суперечить заявленій політиці ЄС і НАТО про те, що такі дискусії не можуть бути без підтримки України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що будь-який лідер, який відвідує Росію чи Китай, повинен чітко висловити позицію НАТО щодо війни зокрема. За словами Блінкена, Росія "продовжуватиме бути остракізмом", поки вона продовжуватиме атакувати цивільні об’єкти, такі як її ракетний удар по дитячій лікарні в Києві.

Президент Євроради Шарль Мішель назвав удар по лікарні "військовим злочином", сказавши, що це демонструє "політичну відповідь" Путіна на так звану миротворчу місію Орбана. Він зустрічався з Орбаном на саміті НАТО і спілкувався з іншими лідерами ЄС, щоб вирішити, як діяти далі.

"Зі спробою розколоти союз ми маємо не потрапити в пастку. Ми не хочемо карати себе як побічний ефект спроби покарати когось... Будьмо розумними", - сказав Мішель.

Багато країн-членів ЄС обговорювали бойкот традиційних неформальних зустрічей на рівні міністрів, які відбудуться в Угорщині під час головування країни, повідомили кілька дипломатів. Менша група столиць також розпочала неформальні дискусії про те, як використовувати угоду з ЄС, щоб обмежити простір для маневру Орбана під час президентства.

Деякі офіційні особи ЄС приватно висунули заяву про позбавлення Угорщини ротаційного головування.

"Інституції ЄС не повинні були потрапити в пастку Орбана. Законодавство ЄС повинно використовуватися для захисту союзу", - сказав один високопоставлений дипломат.

Еліна Валтонен, міністр закордонних справ Фінляндії, сказала FT, що Орбан повинен зрозуміти, що країни не можуть бути "абстрактними, нейтральними спостерігачами" того, що Росія зображує своїм конфліктом із Заходом, і що всі сторони повинні чітко розуміти свою позицію.

"Дії Орбана є вагомими аргументами для скасування одностайного прийняття рішень в ЄС, зокрема з питань зовнішньої політики", - додала Валтонен.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо сказав, що коли передав головування Угорщині, Орбан сказав, що він "зробить усе, щоб забезпечити безперервність і не підірвати результати бельгійського уряду".

"Очевидно, що він не цим займається. Те, як він поводиться, явно не відповідає договорам", - сказав де Кроо.

"Миротворчі" візити Орбана

Чиновники ЄС роздратовані дипломатичною місією Орбана. Про це напередодні написало видання Politico. Зазначається, що існують механізми позбавлення Угорщини головуючого крісла в Євросоюзі, яке вона отримала 1 липня на півроку.

Як відомо, 2 липня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрілись в Києві. Згодом Орбан прилетів до Москви, аби зустрітися з російським правителем Путіним, після чого відправився до Китаю, де наполягав на припиненні вогню в Україні під час зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Після відвідин Пекіна Орбан вирушив з візитом до США.

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