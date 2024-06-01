Зазначається, що польська армія моніторить ситуацію в Україні та передбачає дії окупантів.

У ніч на суботу, 1 червня, у Польщі підняли в небо авіацію через ракетну атаку Росії на Україну.

Як повідомляє Оперативне командування Польщі у соціальній мережі X, вночі поляки та союзники активізували авіацію, що могло призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни.

Вранці польська сторона розкрила деталі нічної активності авіації через удари Росії.

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"Це була довга, напружена ніч для всієї системи ППО Польщі. Наразі у зв’язку зі зниженням рівня загрози ракетних ударів російської авіації по території України діяльність польської та союзницьких авіацій у повітряному просторі Польщі припинено, а розгорнуті сили та засоби повернулися до штатних операцій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що польська армія постійно моніторить ситуацію на території України та залишається в постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.

Нічний удар по Україні - що відомо

Вранці 1 червня стало відомо, що росіяни вдарили по українській території ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повідомлялося, що вибухи лунали, зокрема, в Запоріжжі та Вінниці.

Згодом стало відомо, що окупанти здійснили масований удар по нашій території. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти, розташовані у п'яти областях.

Атаковано енергооб’єкти в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Донецькій та Запорізькій областях.

Всього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА. В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль.

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