Президент Польщі каже, що українці і союзники вважають, ніби аеропорт у Жешуві, через який йде військова допомога, їхній.

На думку президента Польщі Анджея Дуди, Україна та союзники не цінують допомогу Польщі, зокрема щодо логістики в постачанні військової допомоги. Про це він сказав в інтерв'ю на ютуб-каналі Otwarta Konserwa, пишуть RMF24 і Polsat News.

Свої стосунки із президентом України Володимиром Зеленським польський лідер назвав хорошими і сказав, що вони були успішно перетворені на "політичні та іміджеві вигоди для Польщі", особливо в перші місяці російської агресії проти України. Однак Дуда висловив незадоволення через те, що українці та партнери, на його думку, не цінують допомоги Польщі.

Говорячи про аеропорт поблизу Жешува, який відігравав ключову роль у перекиданні міжнародної допомоги Україні з початку російського вторгнення, він заявив, що українці і союзники вважають, "ніби він їхній".

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"Наприклад, я вважаю, що і українці, і наші союзники просто вважають, що аеропорт у Жешуві та наші автомагістралі – ніби вони їхні. Ну, це не їхнє. Це наше. Тому, якщо комусь щось не подобається, ми це закриваємо та прощаємося. Так, ми проводимо ремонтні роботи. Ми закриваємо аеропорт у Жешуві - і доставляйте до України морем, повітрям, я не знаю, скидайте на парашутах... Розберіться з цим, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні", – звернувся президент Польщі.

Президент Польщі заявив, що в певних ситуаціях, пов'язаних з допомогою сусідам, "Польща могла б продемонструвати, що її не слід ігнорувати". Він вважає помилкою те, що цього не зробив.

Також Дуда висловив незадоволення тим, що Польщу не запрошували "до дуже важливих міжнародних органів", де приймалися рішення щодо доставки допомоги через її територію. Водночас, на його думку, немає сенсу розмовляти на цю тему з Україною, а лише із союзниками, зокрема з німцями та американцями.

Відносини Польщі та України: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, у Польщі слабшає підтримка вступу України до ЄС. Згідно з опитуванням інституту Ibris, проведеним у червні, більшість поляків тепер проти членства України у блоці. Тільки 35% підтримують цей процес, тоді як у 2022 році таких було 85%. Le Monde пише, що, крім політичних розбіжностей у владі щодо українського питання, у країні, як і раніше, є сильні побоювання з приводу економічних наслідків інтеграції України.

Нещодавно президент України Зеленський нагородив президента Польщі Анджея Дуду орденом Свободи "за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Також Дуда висловлював думку, що новообраний президент Польщі Кароль Навроцький після інавгурації може змінити своє ставлення до України. За його словами, треба почекати, як Навроцький, будучи президентом Республіки Польща, ввійде у питання ведення двосторонніх відносин з Україною.

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