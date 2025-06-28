Зеленський наголосив, що важливо, щоб Польща залишалася з Україною в боротьбі з Росією як агресором.

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький після інавгурації може змінити своє ставлення до України, сказав президент Польщі Анджей Дуда на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, він вже мав розмову з Навроцьким на цю тему. "Я скажу так, що зі столу президента світ виглядає трошки по-іншому, ніж з позиції кожного політика Польщі, а особливо з позиції кандидата на пост президента на виборах. Бачуться речі, які з інших місць не видно. І це місце сидіння дуже часто впливає на бачення", - наголосив Дуда.

За його словами, треба почекати як Навроцький, будучи президентом Республіки Польща, ввійде у питання ведення двосторонніх відносин з Україною.

Відео дня

Президент України Володимир Зеленський сподівається на продовження дружніх відносин України з Польщею. Сказав, що буде запрошувати Навроцького до України. "І якщо він буде запрошувати мене, то я завжди на такі запрошення позитивно реагую, бо ще раз підкреслюю, що питання не в тому чого хоче Росія, а питання в тому чи зможемо ми всі їх зупинити, змінити точку зору діючого керівника РФ. Це найголовніше завдання між усіма іншими питаннями, які є між нами – добрими сусідами, в ситуації, коли Україна бореться за свій суверенітет і за свою незалежність", - наголосив Зеленський.

У Польщі відбулися вибори - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 червня на президентських виборах у Польщі переміг Кароль Навроцький. Він обійшов свого конкурента Рафала Тшасковського з результатом 50,89% проти 49,11%. Інавгурація Навроцького відбудеться після розгляду всіх скарг та закінчення повноважень попереднього глави держави. Він має вступити на посаду 6 серпня 2025 року.

Кароль Навроцький — консервативний історик, підтриманий опозиційною партією "Право і справедливість", виступає за традиційні цінності, обмеження впливу ЄС та обережну політику щодо вступу України до НАТО .

Навроцький вже заявив, що Угорщина є важливим союзником для Польщі.

Своєю чергою прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який виступає проти вступу України в ЄС і НАТО, назвав перемогу Навроцького "фантастично хорошою".

Вас також можуть зацікавити новини: