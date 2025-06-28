Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи

Указ датовано 28 червня. Саме у цей день Дуда востаннє на посаді президента Польщі прибув в Україну.

Президент України Володимир Зеленський нагородив президента Польщі Анджея Дуду орденом Свободи.

Як йдеться у відповідному Указі президента, Дуду нагороджено за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.

"Нагородити орденом Свободи Дуду Анджея — Президента Республіки Польща", - йдеться у документі, датованому 28 червня.

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Дуда приїхав в Україну - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент Польщі Анджей Дуда приїхав з офіційним візитом до Києва.

Відомо, що це останній візит Дуди до Києва на посаді польського президента. У серпні він вже не буде очільником держави, його замінить на посаді Кароль Навроцький, який переміг на виборах цього року.

"Наш гість відсвяткує з нами День Конституції України та зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським", - наголосив глава МЗС Андрій Сибіга.

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