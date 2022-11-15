Країна розглядає варіант скликання засідання НАТО.

Польські ЗМІ публікують кадри, на яких армія країни почала передислокацію техніки в Пшеводов, місто, куди ввечері 15 Листопада впали дві ракети, в результаті чого загинуло двоє громадян країни.

Польський уряд повідомив, що підвищена бойова готовність деяких військових частин Польщі. На місці вибуху працюють спецслужби.

Офіційний представник польського уряду Петро Мюллер каже, що Варшава перевіряє, чи потрібно активувати статтю 4 НАТО - скликання всіх членів Альянсу для консультації з питань безпеки. На брифінгу він зазначив, що іншої інформації зараз оприлюднено не буде.

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Ракетний удар по Польщі - що відомо

Як повідомлялося раніше, дві ракети впали в Люблінському воєводстві на фермі в Пшеводові, що в 65 км від кордону з Україною. В результаті удару загинули дві людини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Одним з перших на інцидент відрегульував президент України Володимир Зеленський, який підкреслив, що терор РФ не обмежується кордонами України. Зеленський про ракети в Польщі сказав наступне:

"Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Це питання часу, коли б Російський терор пішов далі. Чим довше Росія Відчуває безкарність, тим більше буде загроз для всіх, до кого можуть дістати російські ракети"

Свої заяви також зробили лідери трьох Балтійський країн - Латвії, Литви та Естонії, а Міністро оборони Чехії заявила, що навіть якщо російський ракетний удар по Польщі був помилкою, "ми всі приймемо це як ескалацію конфлікту".

Відомо, що за статтею 5 НАТО у випадку, якщо будь-яка з держав-членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, всі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на них усіх і вживатимуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.

Однак радник офісу президента Олексій Арестович висловив переконання у тому, що НАТО "спустить інцидент на гальмах". За його словами, жорсткої реакції можна очікувати тільки в тому випадку, якщо виявиться, що ракети потрапили на територію Польщі навмисно. У всіх інших випадках Альянс швидше за все прийме рішення про посилення захисту України, що виразиться в додаткових поставках зброї, включаючи системи ППО.