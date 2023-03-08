Анджей Дуда зазначив, що "спокійно" чекає результатів розслідування.

Президент Польщі Анджей Дуда не став оцінювати достовірність повідомлень про нібито причетність проукраїнського угруповання до вибухів на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2".

Дуда в інтерв'ю CNN заявив, що вважає їх знищення корисним для Європи.

"Я не знаю, чи можна говорити про те, що це була проукраїнська диверсія. Але я скажу, що якщо "Північний потік" припинить існування і по ньому не можна буде постачати газ до Європи, то для Європи це буде вигідно, буде корисно", - зазначив польський лідер.

Відео дня

За його твердженням, "Росія використовувала газ як інструмент, щоб домінувати в Європі".

"Я спокійно чекаю результати розслідування. Я сподіваюся, що в майбутньому ми дізнаємося, хто несе відповідальність за ці дії", - додав Дуда.

Вибухи на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2": деталі

Наприкінці вересня 2022 року в російських газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" різко впав тиск.

7 березня 2023 року газета "New York Times" опублікувала матеріал з розвідданими про те, що атаку на газопроводі здійснила нібито "проукраїнська група", але причетність Уряду України до цього не знайдена. У США закликали "не забігати вперед" з висновками щодо інцидентів на російському газопроводі, а міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус взагалі вважає, що атака на нитки "Північного потоку" могла бути операцією "під чужим прапором".

Міністр оборони Олексій Резніков заперечує причетність України до підриву газопроводів РФ.