Борис Пісторіус не виключає, що операція могла бути проведена під чужим прапором.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що атака на нитки "Північного потоку" могла бути операцією "під чужим прапором". Поспішних висновків про те, на кому відповідальність, робити не варто.

Він зазначив, що потрібно з'ясувати, чи була це група, що діє за наказом України, або проукраїнська група, що діє без відома уряду.

"Але я застерігаю від поспішних висновків", - цитує главу Міноборони Німеччини Deutschlandfunk.

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При цьому він зазначив, що ймовірність того, що це була "операція під чужим прапором, організована для того, щоб звинуватити Україну", дуже висока.

Вибухи на "Північному потоці" - що відомо

У вересні 2022 року на "Північному потоці-1" та "Північному потоці-2" різко впав тиск. Пізніше стало відомо, що причиною стала серія вибухів, у чому запідозрили Росію.

7 березня 2023 року газета "New York Times" повідомила, що розвіддані свідчать про те, що атаку на газопроводі здійснила "проукраїнська група".

У свою чергу в США закликали "не забігати вперед" з висновками щодо інцидентів на російському газопроводі.

При цьому глава Міноборони Олексій Резніков заперечує причетність Києву до атаки на газопроводи РФ.

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