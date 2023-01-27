За словами міністра оборони, вони використовують свої танки як стримуючий фактор для РФ.

Зараз Данія не планує передавати Україні свої танки.

Про це повідомив Міністр оборони Якоб Еллеманн-Йенсен в інтерв'ю, пише TV2. У Данії є 44 танки, але 14 з них зараз знаходяться в країнах Балтії. На питання журналіста, чому б 30 танків не передати Україні, міністр сказав, що країна допомагає захищатися від російської агресії інакше.

"Ці танки "не просто прикраса". Вони використовуються як стримуючий фактор, тому що у нас є балтійські союзники з дуже і дуже великим сусідом, який, як було показано, нападає на своїх сусідів", - сказав Еллеманн-Йенсен, зазначивши, що танки необхідні Данії і для навчання власних військовослужбовців.

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За словами міністра, президент України Володимир Зеленський безпосередньо звертався до нього з проханням надати системи озброєння, проте Україна не запитувала танки. Він не виключив, що це питання винесуть на обговорення, якщо надійде такий запит.

"Я думаю, що ми повинні розглянути можливості, які у нас є для безоплатної передачі обладнання. Йдемо далі. Якщо Путін виграє цю війну, він продовжить. Він повинен програти", - підкреслив міністр оборони Данії.

Допомога Данії Україні

Як повідомляв УНІАН, у січні в Міноборони Данії висловили готовність передати ЗСУ 19 самохідних артилерійських установок Caesar.

Наприкінці 2022 року уряд Данії виділив новий пакет допомоги Україні на суму понад 40 мільйонів доларів.

Ще восени країна обіцяла передати українській армії зимову форму, а також взяти участь у відновленні об'єктів інфраструктури в Миколаївській області.

Також раніше Данія підтримала навчання українських воїнів у Великій Британії та запропонувала свою допомогу.

У червні в Міноборони Данії повідомили, що військовий корабель РФ двічі входив до їхніх територіальних вод. Тоді міністр назвав це "безвідповідальною, грубою і неприйнятною" провокацією.

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