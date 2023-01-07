Таке рішення повинні спочатку прийняти інші європейські держави.

Фінляндія готова відправити Україні частину своїх танків Leopard 2. Однак спочатку таке рішення повинні прийняти інші європейські держави, і тоді Гельсінкі до них приєднаються.

Таку заяву зробив голова Комітету з оборони Фінляндії Антті Хяккянен в коментарі MTV Uutis. Він сказав: "Якщо Європа раптом почне давати Україні танки у великих масштабах, Фінляндія повинна бути частиною цього. Звичайно, з невеликим власним внеском, тому що для нас власна обороноздатність як прикордонної з Росією країни завжди є пріоритетом".

За словами Хяккянена, у багатьох європейських країн є більше можливостей з надання військової техніки Україні, ніж у Фінляндії. Голова Комітету з оборони також підкреслив важливість рішення відправити для ЗСУ БМП Bradley і Marder, а також легкі танки. Цю техніку поставлять США, Німеччина і Франція відповідно.

Відео дня

Танки Leopard для України: що відомо

Угода про експорт озброєння забороняє будь-якій іншій країні надавати цю техніку нашій державі без дозволу Німеччини. Але Берлін поки не видає його.

Наприкінці вересня канцлер ФРН Олаф Шольц заявляв, що танки не постачають з метою уникнути війни НАТО і Росії.

Член Соціал-демократичної партії Німеччини Міхаель Мюллер 2 січня заявив: "Таке озброєння може поставлятися тільки в координації з нашими партнерами в НАТО".

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман обурилася пасивною позицією Шольца у цьому питанні після рішення Франції передати легкі танки Україні.

За даними WSJ, Польща розглядає запит України щодо Leopard. Однак відправка повинна бути схвалена Берліном.

Вас также могут заинтересовать новости: