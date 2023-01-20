Такий сценарій вимагає дозволу Німеччини.

Нідерланди хочуть оплатити танки Leopard для відправки в Україну в рамках коаліції європейських союзників і НАТО.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен нагадала, що країна раніше таким чином оплачувала відправку радянських танків Т-72 із Чехії і це може спрацювати для Leopard, пише Bloomberg.

"Це те, що ми готові зробити", - сказала вона.

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За словами Оллонгрен, Польща та Фінляндія також готові відправити в Україну танки Leopard у складі коаліції. Однак такий сценарій вимагає дозволу Берліна.

"Ми всі чекаємо почути позицію Німеччини щодо цього, але я прихильник того, щоб спробувати знайти рішення і відправити танки в Україну", - підсумувала міністр.

Передача танків Leopard Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, Німеччина відмовляється передавати танки та не дає "зелене світло" для інших країн для поставок своєї техніки іншим державам. Однак, у Міноборони Литви спрогнозували, що Україна може отримати сотні танків після "Рамштайна".

19 січня у Бундестазі не підтримали пропозицію консерваторів проголосувати за постачання танків Leopard до України.

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