Очікується, що Данія зможе відправити до України "тризначну кількість" цих танків.

Данія доєднається до "танкової коаліції" та передасть Україні танки Leopard 1A5, які більше не використовується Збройними силами країни. Техніка надійде в Україну протягом кількох місяців.

Як повідомляє DR.DK, перед відправкою до України списані данські танки Leopard 1A5 мають бути очищені від пилу та доведені до готовності.

Видання наголошує, що йдеться про танки Leopard старішого виробництва. Вони більше не входять до складу Збройних сил Данії. У 2010 році ці машини продали німецькій компанії FFG, проте вони досі перебувають у Данії.

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"Очікується, що завдяки співпраці можна буде доставити на бойові дії в Україні тризначну кількість старих німецьких танків", – зазначає ЗМІ.

Танки Leopard для України: останні новини

7 лютого Бундестаг "дав зелене світло" на реекспорт 187 бойових танків Leopard 1 для потреб ЗСУ. Однак найближчими тижнями політики ще обговорюватимуть питання фінансування ремонту старої техніки.

Крім того, федеральний уряд Німеччини очікує на "швидке" постачання Україні бойових танків Leopard 2.

Водночас у Польщу прибув перший танк Leopard 2, який Канада відправила Україні у рамках нового пакету військової допомоги. Загалом країна надасть чотири таких танки.

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