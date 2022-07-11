Одним з основних питань став експорт українського зерна через Чорне море.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Серед головних тим була війна в Україні і морський коридор для вивезення зерна.

Про це повідомили в прес-службі турецького президента.

Ердоган заявив, що вже необхідно створити "зерновий коридор". Крім того, він вказав на важливість продовження гуманітарної допомоги Сирії.

У свою чергу в Кремлі розповіли свою версію розмови двох президентів. Зазначається, що лідери розглянули комплекс питань. При цьому особливу увагу приділили економічному співробітництву, включаючи заходи щодо вдосконалення договірно-правової бази, нарощування обсягів торгівлі, використання в розрахунках національних валют та безперебійне постачання російських енергоносіїв.

Крім того, в Кремлі підтвердили, що обговорювали ситуацію в Україні, в тому числі в контексті координації зусиль щодо забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі та експорту зернових.

Як раніше повідомляв УНІАН, 30 травня президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорили створені Росією загрози продовольчій безпеці, шляхи розблокування українських портів і взаємодію у сфері безпеки.

Президенти Туреччини та України були одностайні щодо необхідності відновлення миру.

8 червня стало відомо, що в обмін на забезпечення транспортування зерна, соняшнику та соняшникової олії з України, РФ вимагає усунути перешкоди на шляху експорту російських товарів.

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