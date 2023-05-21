Його запитали, чи є ці поставки "колосальним ризиком".

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував погрози Росії про зіткнення з "колосальними ризиками" у разі постачання Україні винищувачів F-16.

З такою заявою раніше виступив заступник Міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко. "Йде рух по так званій сходах ескалації. І ми бачимо, що країни Заходу поки дотримуються ескалаційного сценарію. Він пов'язаний з колосальними ризиками для них самих", - сказав він.

На прес-конференції після саміту G7 Байдена запитали, чи є поставка F-16 Україні колосальним ризиком, як стверджують у Росії. "Для них - так", - відповів президент США.

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Винищувачі для України: що відомо

Україна неодноразово зверталася до союзників з проханням передати їй сучасні винищувачі. Раніше Байден відмовлявся це робити, а в Пентагоні говорили, що F-16 не допоможуть українській армії на цій стадії війни.

Сьогодні американський президент заявив, що Штати планують розпочати підготовку українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, в тому числі F-16.

За його словами, президент України Володимир Зеленський запевнив його в тому, що вони не будуть використовуватися на території Росії

Вже пізніше радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Байден ще не прийняв остаточне рішення про передачу літаків.

За словами генерального секретаря НАТО, міністри оборони країн-членів Альянсу обговорять питання можливих поставок винищувачів вже в червні.

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