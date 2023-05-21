Йшлося про підготовку українських пілотів.

Американський лідер Джо Байден на особистій зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським повідомив йому про плани США почати підготовку українських пілотів на винищувачів четвертого покоління, у тому числі F-16.

Про це президент США повідомив під час прес-конференції на саміті G7 у Хіросімі, зазначивши, що це необхідно для посилення Повітряних сил України у рамках довгострокового зобов'язання.

"Останні кілька днів ще раз підкреслили важливість глобального лідерства Америки... Безпека і процвітання американського народу значно підвищуються завдяки спільній роботі з нашими найближчими союзниками і партнерами для побудови майбутнього з більшою економічною силою і стійкістю у більш мирному і стабільному світі", - заявив Байден.

Раніше повідомлялося, що зустріч Зеленського з Джо Байденом відбулася під час саміту G7 в Хіросімі у неділю, 21 травня.

Також відомо, що 21 травня на полях саміту американський лідер оголосив про надання Києву нового пакету військової допомоги.

Винищувачі F-16 для України - актуальне

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що п'ять країн об'єднали зусилля для роботи над забезпеченням України бойовими літаками,- Великобританія, США, Нідерланди, Бельгія та Данія.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що Сполучене Королівство планує почати навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 "цього літа", щоб "підтримати українські Військово-повітряні сили тим, що їм потрібно для майбутнього".