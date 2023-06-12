Інструкторам необхідно враховувати ряд важливих факторів.

Влада Нідерландів планує почати навчання українських пілотів польотам на винищувачах F-16 цього літа.

Про це розповіла Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв'ю Reuters. "Цього літа - наша мета. Це дуже важливий і значущий крок - навчання українських пілотів на F-16", - сказала вона в розмові з журналістами. Зараз Нідерланди вивчають логістику навчання українських пілотів. Також інструкторам доведеться враховувати поточний рівень навичок пілотів, рівень їх володіння англійською мовою і типи літаків, на яких вони звикли літати.

"Важливо мати перевагу в повітрі, щоб Україна в майбутньому могла утримати Росію від повторення цієї спроби... Навчання українських пілотів на F-16, звичайно, значно збільшило б боєздатність ВПС України в майбутньому", - додала Оллонгрен.

Навчання українських пілотів на F-16: що відомо

У травні прем'єр-міністри Великої Британії та Нідерландів заявили, що хочуть створити міжнародну коаліцію для забезпечення України винищувачами.

У Міністерстві оборони України заявляли, що для деокупації територій армії знадобиться 48 сучасних винищувачів F-16.

Нещодавно в Польщі оголосили, що вже склали графіки тренувань українських пілотів. У Повітряних Силах повідомляли, що у першу хвилю потрапили кращі пілоти.

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