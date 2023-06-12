Пілоти уже на низькому старті.

Першими навчатися управлінню американськими винищувачами F-16 поїдуть найкращі українські пілоти. До кандидатів був широкий перелік вимог, зазначив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв’ю "Українській правді".

"Пілоти уже, як то кажуть, на низькому старті, перша хвиля відібрана – кращих пілотів, які є, які мають бойовий досвід, які мають сотні годин нальоту, які володіють англійською мовою, які мають більш-менш молодий вік, адже нам потрібні перспективні пілоти, щоб уже в подальшому вони стали наставниками і інструкторами для тих, хто поїде пізніше навчатись. Список оновлюється, адже інколи пілоти гинуть, але потрібно розуміти що першим поїдуть кращі з кращих", - зазначив він.

Також Ігнат впевнений, що українські пілоти приємно здивують західних військових та зможуть достатньо швидко опанувати F-16.

"Це такий оптимістичний сценарій, що зможуть це зробити за 4 місяці. Дехто з льотчиків каже: "Я вже за два буду літати, за три". Ну дуже хочуть. І наші партнери, які навчали наших фахівців на інші системи, на Patriot, IRIS-T, NASAMS, не були надто оптимістичного налаштовані стосовно навчання. Ну ті українці приїдуть, ну що вони там, ні мови не знають особливо, працюють на тих старих комплексах С-300, а у нас такі системи. Приїхали українці і, як завжди буває в Європі, здивували, зробили все для того, щоб зробити якомога швидше і раніше встановлених термінів, повернулись в Україну і вже навіть встигли "Кинджали" збити", - сказав він.

Також спікер Повітряних сил ЗСУ вкотре наголосив на тому, що перевагою F-16 є автоматизація багатьох процесів, що дозволяє пілоту сконцентрувати увагу на виконанні бойових завдань.

"Ручка управління льотчика посередині у наших, а там уже джойстик справа. Багато в чому система управління в F-16 автоматизована, льотчику не доводиться відволікатись на якісь процеси, які треба робити в Міг-29, де є 300 тумблерів кнопок, які треба контролювати постійно. Просто треба звикнути, перенавчитися. Головне – навчитися застосовувати весь спектр озброєння, яке має F-16. Це те що нам потрібно зараз – озброєння по повітряних цілях, по наземних цілях і по надводних цілях, в нас є море, яке треба теж прочистити трошки", - сказав він.

Винищувачі для України

Союзники після довгих обговорень вирішили надати Україні військову авіацію, зокрема, літаки-винищувачі F-16. Прем'єр-міністри Нідерландів і Польщі заявили про намір своїх країн навчати українських пілотів на винищувачах F-16.

Припускають, що, крім F-16, Україна може отримати також літаки Eurofighter від кількох країн, а також винищувачі JAS 39 Gripen від Швеції.

У Повітряних силах зазначали, що Україні для початку знадобиться хоча б 12-16 винищувачів F-16. Водночас 3-4 груп літаків F-16 вистачить для здобуття переваги на одному з напрямків.

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