Цю думку озвучив американський сенатор Ліндсі Грем.

Нідерланди вважають, що залучення іноземних пілотів до роботи з винищувачами F-16 може допомогти Україні.

Про це під час візиту до Запоріжжя повідомив прем'єр-мінстр країни Дік Схоф. Він нагадав нещодавні слова сенатора Сполучених Штатів Америки Ліндсі Грема про те, що американській владі варто запропонувати відставним пілотам F-16 допомогти Україні.

"Я думаю, що це була б цікава ідея. Це дійсно пришвидшило б процеси виведення F-16 в операційний простір. І про це треба говорити з усіма членами коаліції", - додав Схоф. Відео дня

F-16 в Україні

Ще на початку серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що перші західні винищувачі від партнерів вже прибули в країну.

Відомо, що Повітряні сили використовували їх під час російського масованого обстрілу України 26 серпня, коли у небі фіксували 127 ракет та 109 безпілотників.

Вже за кілька днів західні журналісти написали, що під час цього обстрілу військо втратило перший західний винищувач F-16. У Генеральному штабі Збройних сил повідомили, що в момент атаки з ним було втрачено зв'язок. Внаслідок катастрофи загинув пілот.

Нагадаємо, що 26 серпня загинув український льотчик Олексій Месь. Під час останнього бою він ліквідував три російські крилаті ракети та один ударний дрон.

Вас також можуть зацікавити новини: