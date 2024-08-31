Пілоти "Мунфіш" і "Джус" відкрили шлях для передачі Україні західної авіатехніки.

26 серпня Україна втратила одного зі своїх найкращих пілотів. Про це заявила ветеран російсько-української війни та громадська діячка Марія Берлінська, коментуючи загибель Олексія Меся (позивний "Мунфіш").

Вона нагадала, що "Мунфіш" і "Джус" (Андрій Пільщиков. Загинув в серпні 2023 року) були тими пілотами, яких побачила Америка на своїх екранах. Вони спростували міфи російської пропаганди про те, що українці це "дикуни", яким не можна давати сучасну зброю.

"Це хлопці з голлівудською зовнішністю, з бездоганною англійською, з дуже чітко прописаними меседжами. Вони були тими, хто переконав американський народ… Цей візит став однією з точок відліку до того, щоб Україна отримала першу партію F-16", – висловила думку Берлінська. Відео дня

За її словами, "Мунфіш" і "Джус" зробили гігантську роботу та продемонстрували, що саме літаки F-16 є найкращим вибором для української сторони. "Партнери переконували нас, що F-16 для України це "занадто дорого"", – додала Берлінська.

Також громадська діячка розповіла про далекобійні БПЛА. Експерт вважає, що вони є важливим елементом війни, який змушує росіян витрачати дуже дорогі ресурси для оборони своєї території. При цьому потрібні комбіновані удари, де будуть використовувати як БПЛА, так і далекобійні ракети.

Нова зброя України – що цікавого

Нагадаємо, у серпні президент України Володимир Зеленський повідомив про перше бойове застосування української ракети-дрона "Паляниця". Експерти розглядають її як дешеву і одночасно з цим потужну зброю великої дальності.

Пізніше президент заявив про випробування першої української балістичної ракети. Про який саме комплекс йде мова, Зеленський не розповів.

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