Представники Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Словаччини висловили свою незгоду.

Країни Балтії та інші європейські країни офіційно заявили про свою незгоду зі словами президента Франції Еммануеля Макрона щодо гарантій безпеки для Росії.

За словами двох дипломатів, вони представили письмовий демарш директору Департаменту континентальної Європи Міністерства закордонних справ Франції, пише Reuters. Його підтримку допомогла організувати Чеська Республіка, головуюча в Раді ЄС.

Прихильниками демаршу були Естонія, Латвія і Литва, а також Польща і Словаччина.

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Чехія розіслала проект демаршу в столиці інших країн ЄС ще минулого тижня. У ньому говориться, що зусилля Росії щодо архітектури європейської безпеки були спрямовані на поділ і ослаблення Європи.

Скандальна заява Макрона

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня президент Франції заявив, що Росії потрібно буде надати "гарантії власної безпеки" у майбутніх переговорах.

У Раді нацбезпеки і оборони України відповіли, що зараз потрібно гарантувати безпеку миру від Росії, а не навпаки.

Представник Польщі заявив, що гарантії безпеки потребує Україна і держави Центрально-Східної Європи.

Пізніше офіційний представник французького президента сказав, що в словах Макрона "немає нічого нового" і вони нібито відповідають заявам України про те, що після закінчення війни будуть переговори.

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