Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну після 1 січня 2025 року.

У своєму відеозверненні політик назвав рішення зупинити транзит російського газу територією України надзвичайно дорогим та порожнім "політичним жестом", за який заплатить увесь Європейський союз, передає HN.online. За його словами, Словаччина подумає над реакцією на цей крок:

"У разі потреби уряд припинить постачання електроенергії, яка вкрай потрібна Україні, або домовиться про інший напрямок дій".

Він додав, що через рішення України Словаччина втратить гроші за транзит газу, а також зіткнеться з підвищенням цін на нього: "Але кому [є справа] до Словаччини, так, пане Зеленський? Але коли вам щось потрібно, щоб не замерзнути взимку, ви тупо кричите".

Відео дня

Фіцо пропонує Словаччину в якості майданчику для переговорів між Україною та Російською Федерацією, водночас звинувачуючи Володимира Зеленського у "затягуванні країни в катастрофу" та називаючи Сполучені Штати Америки головним вигодонабувачем зменшення залежності ЄС від російського газу.

Також словацький прем'єр заявив, що Росія все ще готова продовжувати постачання газу до Євросоюзу - це йому підтвердив кремлівський правитель Путін під час зустрічі у Москві.

Конфлікт між Словаччиною та Україною

Нагадаємо, що невдовзі спливає дія угоди про транизит російського газу територією України. Влада заявила, що не буде підписувати новий договір.

У Словаччині жорстко критикують Київ за це рішення та заявляють, що їхня країна зазнає значних втрат через це. Минулого тижня Фіцо відвідав Москву та провів переговори з Путіним.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що словацькому прем'єру пропонували два варіанти виходу з цієї ситуації, однак він відкинув обидва.

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