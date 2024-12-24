За його словами, прем'єр відмовився.

Україна пропонувала Словаччині компенсацію збитків, які вони отримають внаслідок відмови від російського газу, однак прем'єр-міністр Роберт Фіцо відмовився.

Про це у мікроблозі X повідомив український президент Володимир Зеленський. Він сказав, що після їхньої розмови у Брюсселі, на якій були присутні європейські лідери, його нічого не дивує. Також Зеленський назвав тіньові домовленості з кремлівським правителем Путіним або торгівлею державними інтересами, або роботою на власну кишеню:

"Ми дали йому пропозицію і щодо можливої компенсації для словаків - саме для словаків - втрат від російського транзиту, і щодо альтернатив по транзиту – будь-якого іншого газу, не російського, на запит Єврокомісії. Ми готові були це робити. Фіцо не захотів компенсації для словаків. І не хоче співпрацювати із Єврокомісією. Йому в Москві чомусь вигідніше. Усі в Європі розуміють чому".

Транзит російського газу через Україну

Як відомо, у 2019 році "Нафтогаз" та "Газпром" уклали угоду про транизит газу, її термін спливає у кінці цього року. Минулого тижня Володимир Зеленський заявив, що угоду продовжувати не будуть.

Відео дня

22 грудня словацький прем'єр Роберт Фіцо прибув до Москви та зустрівся з кремлівським правителем Путіним. Він заявив, що Кремль готов продовжити постачання газу через Україну, однак Київ проти цього.

Вас також можуть зацікавити новини: