Словацький прем'єр-міністр усе ж вирушив до Путіна в Кремль.

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо приїхав до Росії, на зустріч до кремлівського диктатора Володимира Путіна. Про цей візит повідомив пропагандист Павло Зарубін, опублікувавши і відео цієї "події" в Telegram.

Сам Фіцо раніше заявляв, нібито їде на візит до Путіна через питання припинення транзиту російського газу через Україну. Це має відбутися вже з 1 січня 2025 року. Однак про інші наміри та подробиці поки що не повідомляється.

Інші новини про Фіцо

Раніше УНІАН повідомляв, що Словаччина фінансує війну, наживаючись на російському газі. Вона не хоче переходити на газ від альтернативних постачальників, обираючи дешевшу енергію. Фіцо один із тих, хто блокує санкції проти російської атомної промисловості в Європі.

Крім того, президент Сербії Александр Вучич заявив, що Фіцо мав намір поїхати до Путіна "як лідер країни Євросоюзу".

"І мені не потрібно пояснювати, яку реакцію це викличе в інших європейських лідерів. Це тільки показує, наскільки ускладнюється ситуація", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: