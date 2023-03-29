У МЗС прокоментували ратифікацію заявки Фінляндії.

Швеція не має наміру давати Угорщині будь-які гарантії у зв'язку з процесом вступу до Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем, коментуючи нещодавну заяву керівника апарату прем'єра Угорщини Балаша Орбана про те, що Швеція повинна перестати "критикувати Угорщину", пише видання Expressen.

"Ні, і я зазначаю, що Фінляндія, чию заявку тільки що ратифікували, дотримується точно таких же поглядів, що і Швеція в питаннях верховенства права, і ЄС теж. А з Угорщиною у нас немає таких угод", - сказав він.

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Міністр зазначив, що ратифікація заявки Фінляндії - важливий крок, а те, що вони стали членами НАТО, сприятиме безпеці обох країн.

"У короткостроковій перспективі це не проблема, якщо Швеції доведеться чекати, але в довгостроковій перспективі це буде проблематично. В такому випадку оборонне співробітництво, існуюче між Швецією і Фінляндією, не зможе продовжуватися в колишньому вигляді. Звичайно, ми не хочемо цього бачити", - додав Більстрем.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Нагадаємо, що ці дві країни оголосили про бажання вступити до Альянсу після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Їх заявки схвалили США і 28 країн-членів НАТО, проте Туреччина і Угорщина не приймали рішення. Президент Туреччини Реджеп Ердоган пояснював це тим, що вступ Швеції до Альянсу можливий тільки після екстрадиції представників Робітничої партії Курдистану.

27 березня парламент Угорщини схвалив вступ Фінляндії до НАТО. Напередодні глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що вони хочуть більшої поваги від цих країн.

А керівник апарату прем'єра Угорщини Балаш Орбан заявив, що угорські парламентарі чекають від Швеції "запевнень" у тому, що між країнами не буде політичних дебатів.

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