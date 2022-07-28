У Кремлі обіцяють "симетричні кроки", якщо країни не підуть помірним " шляхом.

Екс-президент і заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув погрозами на адресу Фінляндії та Швеції.

Як повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС, Медведєв пригрозив "симетричною реакцією" на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції.

"Що стосується нашої реакції на вступ цих країн до НАТО, то, як сказав президент нашої країни, ця реакція буде симетричною. Тобто вони можуть вибрати різний шлях руху всередині Північноатлантичного альянсу: або помірний, або, що називається, повністю розкрити хвіртку і прийняти рішення про створення баз на своїй території, розміщення ударних озброєнь. Симетрично цьому будуть прийматися наші кроки у відповідь", - наголосив Медведєв.

Також він заявив, що НАТО зараз домінує в Балтійському морі, і це нібито ускладнює "ситуацію з безпекою для всіх".

Як писав УНІАН, у травні Путін, коментуючи вступ Швеції і Фінляндії в НАТО, заявив, що "у Росії немає проблем з цими державами".

Наприкінці червня російський диктатор зазначав: "Якщо Фінляндія і Швеція захочуть, вони можуть приєднатися. Це залежить від них. Вони можуть приєднатися до чого завгодно".

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