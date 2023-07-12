Байден зробить "важливу заяву" про допомогу Україні в майбутньому.

В G7 збираються оголосити про плани щодо довгострокових інвестицій у збройні сили та економіку України. Як пише CNN, про це повідомила журналістам старша директорка Ради національної безпеки США з питань Європи Аманда Слоут.

За словами чиновниці, сьогодні Альянс проведе установче засідання Ради Україна-НАТО, далі відбудеться зустріч президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським.

Вже після завершення саміту НАТО разом з іншими лідерами G7 та Зеленським Байден зробить "важливу заяву" про посилення військового потенціалу України і додаткову допомогу країні. Раніше зміст заяви президента США викрили журналісти.

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"Сполучені Штати разом з лідерами G7 оголосять про наш намір допомогти Україні створити армію, здатну захистити себе та стримати наступ у майбутньому", – сказала вона.

Як зазначила Слоут, буде оголошено про довгострокові інвестиції, спрямовані на забезпечення стійкості бойових сил в Україні, здатних стримувати російську агресію зараз і в майбутньому. Крім того, йтиметься про заходи, спрямовані на забезпечення сильної та стабільної економіки України та просування програми реформ, потрібних для реалізації євроатлантичних прагнень Києва.

Представниця США також повідомила, що Джо Байден і лідери НАТО "одноголосно погодилися" надіслати Києву "значний" пакет допомоги, однак відмовилася розкрити деталі.

Саміт НАТО у Вільнюсі - що відомо

Вчора в Литві розпочався дводенний саміт НАТО, від якого Україна очікувала отримати запрошення приєднатися до Альянсу з відкритою датою, однак отримала умови для вступу і оголошення про скасування для країни проміжного етапу на цьому шляху – Плану дій щодо членства.

В Естонію таку позицію НАТО назвали назвали невірним сигналом для РФ. Президент України Володимир Зеленський, який присутній на заході, заявив, що це "безпрецедентно й абсурдно, коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення".

12 липня, на другий день саміту, в уряді Великобританії повідомили, що партнери України з "Великої сімки" підготували довгострокові "історичні" гарантії безпеки. Напередодні голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що українську владу влаштовує будь-яка модель гарантій безпеки, яка не є альтернативою членства в НАТО.

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