Столтенберг вважає, що Путін нічого не зробить, проте його риторика з погрозами ядерною зброєю небезпечна.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував побоювання німецьких політиків, щодо того, що поставки танків Leopard 2 Україні можуть призвести до ядерної ескалації з РФ. Він заявив, що "Росія вже почала цю війну".

Генсекретар в інтерв'ю Die Welt зазначив, що ризик застосування ядерної зброї РФ невеликий, але сама "ядерна риторика" Кремля небезпечна.

"Ризик застосування ядерної зброї невеликий. Але російська ядерна риторика абсолютно безвідповідальна і небезпечна. РФ повинна знати, що ядерну війну неможливо виграти, і тому її не можна вести", - сказав він.

Столтенберг зазначив, що НАТО стежить за діями Кремля і поки ніяких змін в російських ядерних силах не спостерігається.

"Якби це було так, ми б відреагували. Але навіть якщо ми дозволимо Росії шантажувати нас цією риторикою, світ стане небезпечнішим. Тоді РФ буде нав'язувати цю ядерну загрозу, коли захоче чогось досягти",-зазначив він.

Крім того, Столтенберг зазначив, що РФ почала війну проти незалежної, країни, і "для України буде трагедією, якщо президенту Путіну це зійде з рук". Він зазначив, що це було б небезпечно і для інших країн, оскільки Путін і подібні йому авторитарні лідери знали б, що можуть грубою силою досягати цілей.

Він підкреслив, що в інтересах НАТО гарантувати перемогу України. Столтенбер повторив, що більшість воєн закінчуються переговорами, але у випадку з Україною є деякі нюанси.

"Те, чого Україна може досягти на таких переговорах, нерозривно пов'язане з військовою ситуацією. Якщо ми хочемо рішення, при якому Україна виживе як суверенна країна, потрібно діяти зараз. Більш важка техніка Україні вкрай необхідна", - підкреслив генсек НАТО.

Ядерний шантаж Путіна

21 вересня 2022 року російський президент Володимир Путін вдався до ядерного шантажу. Він пригрозив, що в разі загроз для територіальної цілісності Росія "використає всі наявні кошти, і це не блеф". Український президент Володимир Зеленський тоді заявив, що це тільки перші кроки ядерного шантажу Путіна, і що також не вважає це блефом

Міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що не бачить "нічого, що змусило б повірити, що Путін прийняв рішення" застосувати ядерну зброю.

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