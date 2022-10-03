Зараз голова Пентагону не бачить чогось, що б змусило його повірити, що Путін прийняв рішення застосувати ядерну зброю.

Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував нещодавні погрози російського диктатора Володимира Путіна застосувати ядерну зброю проти України.

Про це йшлося в його коментарі CNN.

"Щоб було зрозуміло, людина, який приймає це рішення... Я маю на увазі, це одна людина. Путіна не перевіряють. Так само, як він прийняв безвідповідальне рішення вторгнутися в Україну, він міг прийняти інше рішення. Але зараз я не бачу нічого, що змусило б мене повірити, що він прийняв таке рішення (щодо застосування ядерної зброї – УНІАН)", – сказав Остін.

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США раніше пообіцяли рішучу відповідь, якщо Росія піде на застосування ядерної зброї.

Представники адміністрації Байдена заявляли, що вони більш детально виклали потенційні наслідки для Кремля в приватному порядку. Остін заявив, що передав занепокоєння США міністру оборони Росії Сергію Шойгу.

"Особисто я не спілкувався з Шойгу в останні дні, але я спілкувався з ним раніше. Я звернувся саме до цієї проблеми і попередив не йти цим шляхом і не поводитися так безвідповідально", – продовжив Остін.

Ядерний шантаж Росії: що варто знати

На тлі значних втрат РФ у війні проти України, дефіциту живої сили (який Росія компенсує за рахунок оголошеної мобілізації) і військової техніки, загрози ядерним ударом стали звучати ще частіше.

До ядерного шантажу вдався російський президент Володимир Путін, який заявив, що "щодо Росії ведеться ядерний шантаж". Він пригрозив, що в разі загроз для територіальної цілісності Росія "використає всі наявні засоби, це не блеф".

Український президент Володимир Зеленський вважає, що це тільки перші кроки ядерного шантажу Путіна, і також не вважає, що це блеф.

В українській розвідці оцінюють загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України як "дуже високу". Заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький також зазначав, що Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко попередив, що наступні місяць-півтора українці повинні бути готові до психологічних війн і постійних погроз ядерним ударом з боку РФ.

Країни Заходу відреагували на погрози РФ, пригрозивши країні серйозними наслідками у разі застосування ядерної зброї. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначає, що ядерні погрози президента Російської Федерації Володимира Путіна не зупинять Альянс від підтримки України у звільненні її територій.

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