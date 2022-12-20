У Росії немає шансів у прямій війні проти НАТО, вважає американський депутат.

При прямому зіткненні Росія зазнає поразки від НАТО за три дні. Про це заявив член Палати представників США від Республіканської партії Адам Кінзінгер.

Американський конгресмен вступив у суперечку з одним з користувачів Твіттер, який задавався питанням, чому Північноатлантичний альянс досі не знищив РФ, якщо "російська армія настільки жалюгідна".

"Сподіваюся це жарт. НАТО проти Росії нагадуватиме реальну триденну операцію", – написав Кінзінгер у відповідь.

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НАТО хоче уникнути конфлікту з РФ

У Північноатлантичному альянсі побоюються, що російсько-українська війна може вийти за межі України і перерости в пряме зіткнення НАТО з РФ.

"Боюся, що війна в Україні вийде з-під контролю і переросте у велику війну між НАТО і Росією. Але я впевнений, що ми цього уникнемо", – заявив нещодавно генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

При цьому країни НАТО запевняють, що Альянс не несе для Росії жодних загроз. За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, саме вторгнення РФ в Україну є загрозою для безпеки Європи і НАТО.

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