При прямому зіткненні Росія зазнає поразки від НАТО за три дні. Про це заявив член Палати представників США від Республіканської партії Адам Кінзінгер.
Американський конгресмен вступив у суперечку з одним з користувачів Твіттер, який задавався питанням, чому Північноатлантичний альянс досі не знищив РФ, якщо "російська армія настільки жалюгідна".
"Сподіваюся це жарт. НАТО проти Росії нагадуватиме реальну триденну операцію", – написав Кінзінгер у відповідь.
НАТО хоче уникнути конфлікту з РФ
У Північноатлантичному альянсі побоюються, що російсько-українська війна може вийти за межі України і перерости в пряме зіткнення НАТО з РФ.
"Боюся, що війна в Україні вийде з-під контролю і переросте у велику війну між НАТО і Росією. Але я впевнений, що ми цього уникнемо", – заявив нещодавно генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
При цьому країни НАТО запевняють, що Альянс не несе для Росії жодних загроз. За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, саме вторгнення РФ в Україну є загрозою для безпеки Європи і НАТО.