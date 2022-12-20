НАТО переможе РФ за три дні, вважає конгресмен США / facebook.com/NATO

При прямому зіткненні Росія зазнає поразки від НАТО за три дні. Про це заявив член Палати представників США від Республіканської партії Адам Кінзінгер.

Американський конгресмен вступив у суперечку з одним з користувачів Твіттер, який задавався питанням, чому Північноатлантичний альянс досі не знищив РФ, якщо "російська армія настільки жалюгідна".

"Сподіваюся це жарт. НАТО проти Росії нагадуватиме реальну триденну операцію", – написав Кінзінгер у відповідь.

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НАТО хоче уникнути конфлікту з РФ

У Північноатлантичному альянсі побоюються, що російсько-українська війна може вийти за межі України і перерости в пряме зіткнення НАТО з РФ.

"Боюся, що війна в Україні вийде з-під контролю і переросте у велику війну між НАТО і Росією. Але я впевнений, що ми цього уникнемо", – заявив нещодавно генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

При цьому країни НАТО запевняють, що Альянс не несе для Росії жодних загроз. За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, саме вторгнення РФ в Україну є загрозою для безпеки Європи і НАТО.

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