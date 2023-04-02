Заступник Петера Сійярто підняв питання мови освіти, яке порушило "дружні відносини між країнами".

У Закарпатську область з візитом прибув заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр. Він передав гуманітарну допомогу й зустрівся з керівником обласної військової адміністрації Віктором Микитою.

Про це повідомили угорські ЗМІ й Віктор Микита у Facebook. Під час візиту в Ужгород Мадяр оголосив про передання Україні першої партії з 14 міських автобусів, в якості гуманітарної допомоги.

Також заступник Петера Сійярто підняв питання мови освіти, яке порушило "дружні відносини між країнами", й висловив сподівання, що Київ "матиме розуміння і добрі наміри, аби досягти якщо не повноцінного, то примирливого рішення".

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У свою чергу очільник Закарпатської ОВА в розмові з Мадяром подякував за підтримку санкцій ЄС проти РФ.

Окремо сторони обговорили питання нацменшин на Закарпатті. "Жодних утисків немає, держава дбає про представників усіх нацспільнот, які проживають на Закарпатті, вони представлені на всіх рівнях та мають повну підтримку від влади на місцях. На цьому публічно наголосили представники угорської громади. Така сама позиція і в румунської громади Закарпаття", - підкреслив Микита.

Він додав, що представники угорської спільноти беруть участь у захисті України від російської агресії та надають гуманітарну допомогу, тоді як деякі "провокатори" "в перші дні війни залишили свою громаду і втекли за кордон".

"Усе інше – маніпуляції та провокації, спрямовані на дестабілізацію суспільної ситуації в краї і спроби блокування євроінтеграції України", – висловився Микита.

Україна й Угорщина

Відносини двох країн значно погіршились, коли Верховна Рада ухвалила закон про освіту, згідно з яким навчання в країні повинно проводитись на державній мові.

В Угорщині сприйняли це як крок до "утиску" закарпатських угорців. В останні роки угорська влада безперервно висловлює незадоволення цим аконом і рекомендує його скасувати.

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