Петер Сійярто заявив про "порушення єдності" Альянсу.

В Угорщині влаштували істерику через візит Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до штаб-квартиру НАТО в Брюсселі 4 квітня. Глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що це "порушення єдності" Альянсу.

"Запрошення Міністра закордонних справ України на зустріч глав МЗС НАТО є порушенням єдності НАТО", – цитує дипломата держсекретар з міжнародної комунікації та міжнародних відносин Золтан Ковач у Twitter.

При цьому зазначено, що офіційний Будапешт підтримає інтеграційні зусилля Києва в НАТО "тільки в тому випадку, якщо вони відновлять права угорців на Закарпатті".

Відео дня

Візит Кулеби до штаб-квартири НАТО - що відомо

4 квітня в Брюсселі в штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу відбулося засідання Комісії Україна-НАТО за участю Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг скликав засідання незважаючи на спроби Угорщини блокувати ці зустрічі протягом останніх шести років.

На початку зустрічі Столтенберг заявив, що Україні необхідна велика підтримка, чим їй обіцяли країни-члени НАТО. У ході засідання обговорили зміцнення політичної та практичної підтримки для України, реформи, які реалізує Україна для боротьби з корупцією, посилення верховенства права та захисту прав меншин.

Після засідання глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що питання надання Україні Плану дій членства в Альянсі знято з порядку денного.

Вас також можуть зацікавити новини: