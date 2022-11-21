Петер Сійярто вказав на важливість атомної енергетики в умовах "глобальної енергетичної кризи".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вирушив у Сочі. Дипломат візьме участь у форумі "Атомекспо".

"Ніч ще не закінчилася, але нам треба йти. Вранці у мене зустріч в Сочі. "Атомекспо" - одна з найважливіших зустрічей атомної галузі", - написав Сійярто у Facebook.

При цьому він вказав, що в умовах енергетичної кризи вкрай важливо мати можливість виробляти необхідний обсяг енергії.

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"Атомна електростанція "Пакш" відіграє ключову роль у нашій енергетичній безпеці", - підкреслив глава угорського МЗС.

Форум "Атомекспо" - що відомо

У Сочі 21 та 22 листопада пройде XII Міжнародна конференція "Атомекспо". Форум організований російською державною корпорацією "Росатом". За даними організаторів, у конференції візьмуть участь понад 4100 учасників з 74 країн.

"Атомекспо" проводять з 2009 року. Головна мета проведення форуму - обговорення стану атомної сфери та перспективи її розвитку.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні - що відомо

Уряд Угорщини публічно підтримує Кремль та виступає проти санкцій щодо РФ, а також блокує допомогу Європейського Союзу для Києва.

Своєю чергою глава МЗС Угорщини Петер Сійярто неодноразово висловлювався проти України. Так, 17 листопада угорський дипломат звинуватив лідерів ЄС в антиросійській політиці і закликав їх піти у відставку.

Риторика Будапешта щодо ЄС та США стає все агресивнішою, що негативно позначається на жителях країни та блокує субсидії від Брюсселя. У зв'язку з цим в Угорщині провели опитування, яке показало невдоволення діями прем'єр-міністра Віктора Орбана.

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