12% угорців допускають можливість, що війна з України перекинеться на Угорщину, а 17% опитуваних сказали, що вірять в можливість ядерного удару від Росії.

В Угорщині зменшилися проросійські настрої, повідомляє угорське видання Népszava.

Результати опитування показали, що серед угорців стало більше тих, хто вважає Росію агресором.

У лютому 64 відсотки опитаних класифікували війну в Україні як російську агресію, у квітні – лише 56 відсотків. За даними, які збирали у серпні, ця очевидна теза знову отримала 63% підтримки. А за останніми даними на кінець жовтня так вважають 69 відсотків.

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На думку більшості (57%) опитаних, прем'єр-міністр Віктор Орбан повинен більш жорстко засудити Росію за напад на Україну. У порівнянні з квітневим опитуванням ця частка значно зросла. Навесні лише 36% всього населення вважали позицію прем'єр-міністра щодо Росії слабкою. А наприкінці літа – 48 відсотків.

12% угорців допускають можливість, що війна з України перекинеться на Угорщину, а 17% опитуваних сказали, що вірять в можливість ядерного удару від Росії.

Позиція Угорщини щодо російської агресії

Уряд Орбана публічно виступає проти антиросійських санкцій. Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто зустрівся в Нью-Йорку з російським колегою Сергієм Лавровим і заявив йому, що не підтримує нових санкцій ЄС проти РФ.

Орбан також закликав Україну сісти за стіл переговорів і заявляв, що він не дозволить транспортувати зброю через Угорщину в Україну.

У Будапешті проходили мітинги проти політики Орбана.