Віктор Орбан за 10 років зробив Будапешт залежним від Москви.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан побудував свою політику на дешевих російських нафті та газі. На цьому тлі від нього звучать заяви про ворожість США та Заходу.

"Це дуже помітно, якщо ви просто поглянете на його промови, в яких він називає США і ЄС винними в економічних проблемах Угорщини. Орбан каже, що проблема полягає в санкціях ЄС, а не в тому, що робить Росія. Я розмовляв з людьми в оточенні Орбана, які говорять, що він дійсно впевнений в тому, що США не хочуть добра нашому регіону", - розповів аналітик угорського центру розслідувань Direct36 Сабольч Пані у коментарі виданню "Голос Америки".

Експерти вказали, що за останні 10 років Угорщина стала залежною від Росії, а уряд фактично втратив суверенітет у питаннях міжнародної політики

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"Угорщина стала заручницею Росії, коли мова йде про енергію. Будинки угорців обігріваються російським газом, російський газ використовує промисловості. Уряд дуже побоюється припинення газопостачання з Росії. Через некомпетентну економічну політику уряд змушений шукати шляхи поставок все більших обсягів дешевшого російського газу", - зазначив Пані.

Крім того, аналітики вказали, що Орбану пощастило, тому що більша частина його правління збіглася з періодом підвищення рівня життя в країні, але не в останню чергу через вступ до ЄС. Уряд Орбана витратив мільярдні субсидії від Євросоюзу і перетворив країну з демократичної країни на "виборну автократію".

Також через політику Орбана Угорщина не отримала понад 15 мільярдів доларів субсидій. Від Будапешта вимагають гарантувати незалежність судів та введення антикорупційних заходів.

"Це унікальне зосередження влади в одних руках. А також унікальний вплив на громадську думку. Я б вказав на створену ним небувалу в ЄС в умовах демократії пропагандистську машину. Вона більше схожа на те, що буває в тоталітарних суспільствах. Хоча навіть у комуністичні часи існувало інакомислення. І зараз опозиція існує, але Орбан дуже вміло згуртовує десь понад 2 мільйони своїх активних прихильників і перемагає на виборах", - зазначив Угорський соціолог Тібор Дешевфі.

Санкції проти Росії та роль Угорщини-що відомо

Нинішній уряд Угорщини, який очолює Віктор Орбан, публічно виступає проти санкцій щодо Російської Федерації. Угорський прем'єр закликав Київ сісти за стіл переговорів з Москвою, а також заборонив транзит зброї в Україну.

Серед жителів Угорщини провели опитування, яке показало, що жителі країни незадоволені діями Орбана.

Крім того, 17 листопада глава МЗС Угорщини Петер Сійярто оскандалився новою заявою. Він звинуватив лідерів ЄС в антиросійській політиці і закликав позбутися таких політиків. У свою чергу в МЗС України вказали, що ВВП Росії скоротився на 5,5-9%, обсяги торгівлі - на 30-35%, інфляція досягла 22%, з країни вийшли близько тисячі іноземних компаній, які становили 40% ВВП; імпорт нафти в ЄС до кінця року знизиться на 90%.

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