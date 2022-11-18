Зміни в бюджетних правилах ЄС вимагають одноголосного схвалення країн-членів.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина не підтримає план Європейського Союзу з надання Україні макрофінансової допомоги на 2023 рік.

Виступаючи на конференції в Будапешті, прем'єр Угорщини Віктор Орбан сказав, що хоча його країна засуджує російську агресію і підтримує український народ, він не бажає ставити інтереси України вище інтересів своєї країни, пише Sky News.

Пакет передбачає виплату до 18 мільярдів євро у вигляді регулярних платежів для підтримки енергетичних та медичних закладів України, фінансування заробітної плати та пенсійних програм.

Відео дня

Відмова Угорщини схвалити його загрожує повним зривом плану, оскільки зміни в бюджетних правилах ЄС вимагають одноголосного схвалення країн-членів, пояснюють журналісти.

Як альтернативу плану допомоги ЄС пан Орбан рекомендував 27 членам ЄС визначити, скільки вони готові надати Україні, і розподілити суму "пропорційно і справедливо" між собою, не беручи спільно кредити для здійснення платежів.

Він сказав, що Угорщина буде готова надати Україні від 128,1 до 149,5 млн фунтів стерлінгів з власного бюджету на двосторонніх умовах - сума, за його словами, не завдасть принципової шкоди національним інтересам Угорщини.

Допомога Україні від ЄС - найважливіші новини

9 листопада Європейська комісія представила пропозицію про надання Україні у 2023 році пакету макрофінансової допомоги у розмірі 18 млрд євро.

Погроза угорського уряду накласти вето на пакет допомоги для України прозвучала після того, як у червні Будапешт зірвав загальноєвропейське ухвалення глобальної угоди з корпоративного податку і провів активну кампанію проти санкцій проти Росії.

Віктора Орбана багато хто вважає найближчим союзником президента Росії Володимира Путіна. Він також голосно виступав проти санкцій блоку проти Москви за війну в Україні, хоча в кінцевому підсумку завжди голосував за них.

Вас також можуть зацікавити новини: