Заяви про те, що європейські санкції не впливають на економіку Росії, не відповідають дійсності.

Міністерство закордонних справ (МЗС) відповіло офіційними цифрами на заяви міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, який нарікав, що європейські санкції проти Росії більше шкодять самій Європі.

Речник МЗС Олег Ніколенко навів дані від Ради ЄС, Світового банку та МВФ, які показують ефект, який завдають санкції російській економіці.

Згідно з цими цифрами, ВВП Росії скоротився на 5,5 - 9%, обсяги торгівлі - на 30-35%, інфляція досягла 22%, з країни вийшли близько тисячі іноземних компаній, які складали 40% ВВП; імпорт нафти до ЄС до кінця року знизиться на 90%. На додачу, РФ не може відкрито імпортувати багато технологій і комплектуючих частин, вимушена скоротити виробництво.

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"Російська економіка відкотилася на тридцять років назад. Заяви про те, що європейські санкції не впливають на економіку Росії, не відповідають дійсності. Якби в Москві або Будапешті не намагалися применшити ефективність рішень Брюсселя, санкції працюють та обмежують можливості РФ фінансувати війну проти України. Так кому слід йти у відставку: тим, хто захищає мир та безпеку в Європі, чи тим, хто розмиває зусилля ЄС із протидії агресії Росії?", - резюмував Ніколенко.

Нагадаємо, 17 листопада міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зробив скандальну заяву: дипломат звинуватив лідерів ЄС у антиросійській політиці і закликав позбавитися цих діячів.

Ефект антиросійських санкцій

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що у Росії вже "склався зрілий бізнес", який нібито "спокійно" перехоплює ринки, які звільняються. Насправді ж санкції проти РФ стали причиною відходу міжнародних компаній з країни та викликали дефіцити у Росії у різних сферах: від комерційних дронів до картону для харчової упаковки, від сировини для виробництва кави й чаю до дефіциту фармобладнання.

Російські компанії зіткнулись з технологічною кризою через санкції Заходу - через них виникла серйозна нестача напівпровідникових схем, електричного та компʼютерного обладнання, які потрібні для дата-центрів у країні.

При цьому Росія за перші півроку війни зазнала найбільшої еміграції мільйонерів. До кінця 2022 року РФ можуть покинути 15 тис. мільйонерів.

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