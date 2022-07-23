На його думку, потрібна стратегія, яка зосередитися на мирних переговорах і складанні хорошої мирної пропозиції замість перемоги у війні.

Євросоюзу потрібна нова стратегія щодо війни в Україні, оскільки санкції проти Москви не спрацювали.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, виступаючи в Румунії, передає Reuters.

"Необхідна нова стратегія, яка зосередитися на мирних переговорах і складанні хорошої мирної пропозиції... замість перемоги у війні", - сказав Орбан.

У своєму виступі він сказав, що західна стратегія щодо України будується на чотирьох китах: Україна може виграти війну з Росією за допомогою зброї НАТО, санкції послаблять Росію і дестабілізують її лідерство, санкції нашкодять Росії більше, ніж Європі, і що світ вишикується в чергу на підтримку Європи.

Орбан сказав, що ця стратегія зазнала невдачі, оскільки уряди в Європі падають "як кісточки доміно", ціни на енергоносії різко зросли, і зараз необхідна нова стратегія.

"Ми сидимо в машині, у якій проколоті всі чотири колеса: абсолютно ясно, що так війну не виграти", — сказав Орбан.

Він зазначив, що таким чином Україна ніколи не виграє війну "просто тому, що російська армія має асиметричну перевагу". При цьому Орбан заявив, що для мирних переговорів між Росією і Україною немає жодних шансів.

"Оскільки Росія хоче гарантій безпеки, цю війну можна закінчити тільки мирними переговорами між Росією і Америкою", - сказав він.

Також угорський прем'єр повторив, що його країна не втручатиметься у війну в сусідній Україні.

Нагадаємо, Орбан раніше заявляв, що Угорщина не має наміру підтримувати ембарго або обмеження ЄС на імпорт російського газу, оскільки це підірве її економіку, яка приблизно на 85% залежить від імпорту російського газу.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня стало відомо, що Угорщина радикально прискорить програму розвитку обороноздатності країни. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що необхідно провести швидку роботу з розвитку військового потенціалу країни, оскільи ситуація в Україні дуже серйозна.

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