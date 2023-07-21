Вільям Бернс назвав безвідповідальними погрози Росії використовувати ядерну зброю у війні.

Риторика російського режиму викликає стурбованість, але немає жодних ознак того, що РФ збирається використовувати свій ядерний арсенал.

Про це заявив директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс, відповідаючи на питання про ризик застосування Володимиром Путіним ядерної зброї у війні з Україною, пише NBC News.

"Брязкання ядерною зброєю, якою займаються Путін і його оточення, було глибоко безвідповідальним. Це не те, до чого ми можемо ставитися легковажно", - сказав Бернс.

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Глава ЦРУ додав, що США не спостерігають ознак підготовки Росією до використання такого роду зброї.

"Звичайно, ми дуже уважно стежимо за такими речами, але конкретних негайних приготувань до застосування ядерної зброї не бачимо", - зазначив Бернс.

Ядерна зброя РФ - новини

Як повідомляв УНІАН, в середині червня державний секретар США Ентоні Блінкен також заявив, що в США не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю проти України. Також він зазначив, що Вашингтон не бачить необхідності змінювати свою оборонну позицію на тлі заяв про переміщення російських ядерних боєголовок на територію Білорусі.

Перед цим диктатор Володимир Путін заявив, що Росія теоретично може застосувати ядерну зброю, якщо буде загроза її територіальній цілісності або існуванню.

А президент США Джо Байден вважає, що загроза застосування тактичної ядерної зброї російським диктатором Володимиром Путіним є "реальною". Також він засудив розгортання Росією такої зброї в Білорусі, назвавши цей крок Путіна "абсолютно безвідповідальним"

За даними Міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN), Росія у 2022 році витратила $ 9,6 млрд на модернізацію ядерного арсеналу. Це на 5,74% більше, ніж у 2021 році.

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