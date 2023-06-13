При цьому США все ще посідають перше місце за ядерними витратами.

Росія в 2022 році витратила $9,6 млрд на модернізацію ядерного арсеналу. Це на 5,74% більше, ніж у 2021 році.

Як повідомляється у доповіді Міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN), РФ залишається у трійці держав-лідерів щодо витрат на розвиток своїх ядерних сил у 2022 році.

Перше місце посіли США, які витратили минулого року $43,7 млрд, що трохи менше, ніж у 2021 році. Китай, який на другому місці, на 6% збільшив витрати на ядерну зброю - до $11,7 млрд.

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Зазначається, що найбільше зростання витрат на розвиток ядерного потенціалу зафіксовано в Індії. Сума зросла на 21,8% - до $2,7 млн.

Ядерна зброя в світі - останні новини

Експерти Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру повідомляли, що США і Росія наростили число розгорнутих ядерних боєголовок. Разом вони володіють майже 90% наявної у світі ядерної зброї,

28 лютого 2023 року президент РФ Володимир Путін підписав закон про припинення участі Росії у договорі про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

З 1 червня США вирішили припинити передавати РФ інформацію про ядерну зброю, таку як розташування ракет і пускових установок, а також деякі щоденні повідомлення про рух ядерних сил. Згідно з останніми оновленням данних, зараз США має 1419 боєголовок, розгорнутих на 662 ракетах наземного і підводного базування, а також важких бомбардувальниках.

Нещодавно США заявили про намір запропонувати Росії відновити договір СНО. Москва, традиційно, відповіла істерикою, заявивши, що Штатам слід припинити висувати ультиматуми у зв'язку з недійсністю угоди про контроль над ядерними озброєннями.

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