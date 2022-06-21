Організатори акції показали важливість європейського майбутнього

Тисячі жителів Тбілісі вийшли мітинг на підтримку європейської інтеграції Грузії. Організатори акції таким чином хотіли показати важливість європейського майбутнього

Про це повідомляє "Новини - Грузія".

На протести прийшли представники різних сфер, в тому числі й політичних сил, але без партійної символіки.

Водночас були помічені плакати на підтримку Міхеїла Саакашвілі. Крім того, студенти принесли плакати, з написами: "Вимагаємо деолігархіхаціі", "Захід повинен накласти санкції на Іванішвілі та членів уряду Грузії", "За наше майбутнє", "Молода сила тут" та інші.

Як раніше повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Після цього аналогічні заявки подали і Грузія з Молдовою.

8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією ЄС надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

За словами журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, ймовірно Єврокомісія рекомендуватиме надати статус кандидата на членство в ЄС Україні та Молдові, але з умовами. Однак, по Грузії залишаються питання.

У свою чергу прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявили, що якщо комусь членство в ЄС і належить, то Грузії, а потім вже Україні та Молдові.

17 червня стало відомо, що Європейська комісія рекомендувала Європейській Раді надати статус кандидата Молдові, але Грузія ще має виконати низку вимог.

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