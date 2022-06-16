Посольство Грузії у Вашингтоні заявило, що звинувачення "повністю помилкові".

Російські компанії використовують юридичних осіб Грузії для обходу західних санкцій.

Про це, як повідомляє Reuters, заявила група українських депутатів, закликавши Сполучені Штати вжити заходів, але вони не надали додаткових подробиць або конкретних прикладів.

Посольство Грузії у Вашингтоні заявило, що звинувачення "повністю помилкові".

Депутат Девід Арахамія, головний парламентер України з Росією, заявив, що очікується, що українська делегація, яка відвідає Вашингтон, проведе зустрічі в Конгресі США, Державному департаменті та Міністерстві фінансів США з цього питання та інших тем.

Шостий пакет санкцій проти РФ:

4 травня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відтермінувавши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. Цього ж дня президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

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