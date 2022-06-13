За словами Іраклія Гарібашвілі, Грузія заслужила цей статус здійснюючи реформи останні 9 років.

Якщо комусь членство в Євросоюзі і належить, то Грузії, а потім уже Україні та Молдові.

Про це заявив грузинський прем'єр Іраклій Гарібашвілі, писати "Грузія Online".

"Коли говорять, що Україна в стані війни і через це їй повинен бути наданий (статус кандидата на вступ до ЄС, - УНІАН), прошу вибачення, якщо присвоєння статусу визначається війною, ми не хочемо війни, друзі, ми вимагаємо заслуженого статусу!",- заявив Гарібашвілі.

За його словами, Грузія заслужила цей статус здійснюючи реформи останні 9 років. І якщо в ЄС ухвалять ту "ганебну резолюцію", грузинська влада обіцяє пояснити своєму населенню причини цього.

"Якщо комусь і належить, то належить Грузії, а потім вже Україні та Молдові.... Ми вимагаємо заслуженого статусу, який грузинський народ заслужив своєю 30-річною боротьбою на шляху будівництва демократії й на шляху реформ, здійснених за останні 9 років. Ми просимо тільки цього... Ми не просимо нічого особливого і незаслуженого, ми просимо заслуженого статусу. Якщо це рішення не буде справедливим, ми детально все пояснимо нашому населенню, народу, співгромадянам, якими були основні причини, через які була прийнята хоча б та ганебна резолюція", - зазначив Гарібашвілі.

Як повідомляв УНІАН, за словами журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, імовірно Єврокомісія рекомендуватиме надати статус кандидата на членство в ЄС Україні та Молдові, але з умовами. Однак, по Грузії залишаються питання.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Після подачі заявки України, аналогічні заявки подали також Грузія і Молдова.

8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією ЄС надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Зараз Єврокомісія готує висновок про відповідність України критеріям членства в Євросоюзі.

Вже наступного тижня очікується висновок ЄК, після чого рішення буде приймати Європейська Рада. Засідання має відбутися 23-24 червня.

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