Щодо Грузії лишаються питання.

Єврокомісія, ймовірно, рекомендуватиме надати статус кандидата на членство в ЄС Україні і Молдові з умовами.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк.

"Сьогодні Європейська комісія провела орієнтаційні дебати щодо заявок на членство України, Молдови та Грузії. Схоже, буде статус кандидата з умовами для України і Молдови, але все одно лишаються запитання щодо Грузії. Рішення буде ухвалене в п'ятницю, і країни-члени винесуть остаточний вердикт наступного тижня", - написав він у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Після подачі заявки України, аналогічні заявки подали і Грузія з Молдовою.

8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Наразі Єврокомісія готує висновок щодо відповідності України критеріям членства в Євросоюзі.

Вже наступного тижня очікується рішення ЄК, після чого рішення ухвалюватиме Європейська рада. Засідання має відбутися 23-24 червня.

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