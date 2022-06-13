Єврокомісія, ймовірно, рекомендуватиме надати статус кандидата на членство в ЄС Україні і Молдові з умовами.
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк.
"Сьогодні Європейська комісія провела орієнтаційні дебати щодо заявок на членство України, Молдови та Грузії. Схоже, буде статус кандидата з умовами для України і Молдови, але все одно лишаються запитання щодо Грузії. Рішення буде ухвалене в п'ятницю, і країни-члени винесуть остаточний вердикт наступного тижня", - написав він у Twitter.
Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Після подачі заявки України, аналогічні заявки подали і Грузія з Молдовою.
8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.
Наразі Єврокомісія готує висновок щодо відповідності України критеріям членства в Євросоюзі.
Вже наступного тижня очікується рішення ЄК, після чого рішення ухвалюватиме Європейська рада. Засідання має відбутися 23-24 червня.