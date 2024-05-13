На думку президента Литви, це розраховано на внутрішню російську аудиторію.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що кадрові перестановки у Кремлі напряму пов'язані з бажанням правителя РФ Володимира Путіна продовжувати війну проти України.

"Я настільки не вірю в цей режим, що не вірю і в їхню мотивацію, їхні рішення. Все це робиться для внутрішнього ринку, все це робиться для продовження цієї війни й не будемо плекати ілюзій, що Путін готовий до якихось мирних перемовин", – сказав Науседа, якого цитує Delfi.

За його словами, єдиним способом завершити російсько-українську війну є ефективне і швидке надання допомоги Україні з боку союзників. На думку президента Литви, заміна Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова на посту міністра оборони розрахована на внутрішню російську аудиторію.

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Відставка Шойгу

Аналітики ISW пояснили у звіті, що Путін змінює кадри у Міноборони РФ, щоб посилити підготовку до затяжної війни з Україною та, можливо, підготуватись до майбутньої конфронтації з НАТО.

Наразі Кремль робить значні кроки в напрямку мобілізації економіки та оборонно-промислової бази РФ.

Як пише The Times, мета Путіна — підвищити ефективність виробництва озброєнь і оптимально задовольнити військові потреби.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Андрій Бєлоусов, якого призначили замість Шойгу, є черговою маріонеткою Володимира Путіна.

На думку Financial Times, Бєлоусов посилить економічну суворість витрат на оборону Росії.

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