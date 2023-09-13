Бізнесмен відмовився коментувати ситуацію навколо супутникового зв'язку Starlink, який він відключив над Кримом, щоб Україна не змогла проводити військові операції.

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск проігнорував питання про відключення Starlink для України, коли з'явився в Капітолії на закриту зустріч технологічних гігантів з сенаторами США, присвячену питанням штучного інтелекту, комунікацій і безпеки.

Як повідомляє Sky News, кореспондент телеканалу поставив Маску після прибуття питання щодо заборони бізнесмена для України використовувати мережу Starlink для атак на російські військові кораблі. Після оприлюднення цієї інформації радник офісу президента Михайло Подоляк звинуватив Маска в тому, що через його рішення гинуть мирні жителі. У своєму твіті він написав:

Іноді помилка - це більше, ніж просто помилка. Не дозволивши українським дронам знищити частину російського військового (!) флоту за допомогою втручання [в роботу] Starlink, Ілон Маск дозволив цьому флоту обстрілювати ракетами "Калібр" українські міста. В результаті гинуть мирні жителі, діти. Це ціна за коктейль з невігластва та великого его. Однак залишається питання: чому деякі люди так відчайдушно хочуть захистити військових злочинців і їх прагнення убівать? І чи усвідомлюють вони тепер, що творять зло і заохочують зло?"

Практично одночасно з цим президент Росії Володимир Путін похвалив американського мільярдера, назвавши Маска "талановитою і видатною людиною".

Після того, як стало відомо, що рішення про відключення супутникового зв'язку Starlink над Кримом прийняв особисто Маск, на його адресу прозвучала критика і звинувачення в допомозі автократичному режиму Путіна, а також зриву військових зусиль України.

Коли кореспондент Sky News попросив Маска прокоментував слова як Подоляка, так і Путіна, бізнесмен пройшов повз, нічого не відповівши.

Starlink в Україні

Компанія SpaceX Ілона Маска надала Україні доступ до супутникового зв'язку Starlink практично відразу після того, як Росія розв'язала війну в минулому році - перші термінали були активовані 26 лютого 2022 року.

Проте, Маск неодноразово висловлював побоювання, що причетність його компанії до військових дій може негативно позначитися на взаєминах між Вашингтоном і Москвою - аж до ядерної війни. У біографічній книзі "Ілон Маск", написаній Уолтером Айзексоном, що надійшла в продаж 12 вересня, йдеться, що Маск таємно наказав своїм інженерам відключити супутниковий зв'язок Starlink, щоб зірвати запланований удар українського безпілотника, після розмови з російським послом

Айзексон пише, що Маск запанікував, коли почув про плани української атаки, в ході якої супутники Starlink направлять шість дронів з вибухівкою до узбережжя Криму. Після розмови з послом Росії в США Анатолієм Антоновим, який, як повідомляється, сказав йому, що напад на Крим викличе ядерну відповідь, Маск наказав своїм інженерам відключити покриття Starlink "в межах 100 кілометрів від узбережжя Криму".

Це призвело до того, що дрони втратили зв'язок і були викинуті на берег, що фактично саботувало наступальну місію. Реакція України була негайною: офіційні особи в розпачі подзвонили Маску і попросили його знову включити послугу, заявивши, що "безпілотні підводні човни мають вирішальне значення в їх боротьбі за свободу". Але Маск був непохитний. Він стверджував, що Україна "зайшла занадто далеко і накликала на себе стратегічну поразку" і що він не хоче, щоб його супутники використовувалися в наступальних цілях. Після акту саботажу у відносинах мільярдера з українською владою почався період охолодження, зазначає Politico.

"Від державних органів надійшов екстрений запит на активацію Starlink на всьому шляху до Севастополя, - повідомляв Маск у Twitter. - Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту, що стоїть на якорі. Якби я погодився на їхнє прохання, то SpaceX була б явно замішана у великому акті війни і ескалації конфлікту".

Пізніше Маск перефомулював картину, заявивши, що супутники в цих регіонах взагалі ніколи не включалися, і він просто вирішив не активувати їх.

Глава американського МЗС Ентоні Блінкен відзначив, що система Starlink є "життєво важливим інструментом" для України і повинна залишатися "повністю доступною для українців".

Бізнесмен парирував звинувачення в зраді тим, що США не оголошували війну Росії. "Якщо хтось і є зрадником, то це ті, хто називає мене таким",- написав Маск.

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