Ілон Маск заблокував роботу терміналів в окупованому Криму, щоб уникнути співучасті в "акті війни". Ця система зв'язку є важливим інструментом для українських військових.

Супутникова система Starlink Ілона Маска є "життєво важливим інструментом" для України, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен після повідомлень про те, що минулого року мільярдер відключив систему біля узбережжя Криму, щоб запобігти атаці українських дронів на російські військові кораблі.

"На що ми сподіваємося і очікуємо, так це на те, що технологія залишиться повністю доступною для українців", - заявив Блінкен.

Як передає Bloomberg, Блінкен відмовився коментувати повідомлення, підтверджене Маском, про те, що засновник SpaceX відхилив запит України на активацію системи в окупованому РФ Севастополі минулого року, щоб допомогти в атаці на російські військові кораблі.

Відео дня

Відповідаючи на питання, чи повинен Маск зіткнутися з наслідками, Блінкен відповів: "Я не можу говорити про конкретний епізод".

"Ось що я можу вам сказати: Starlink був життєво важливим інструментом для спілкування українців один з одним, і особливо для військових, щоб спілкуватися під час захисту всієї території України", - сказав він.

Starlink в Україні - новини

Високошвидкісна широкосмугова система стала важливим інструментом зв'язку в той час, коли Україна бореться з російським вторгненням. Маск почав розгортання системи на прохання України у лютому 2022 року, коли російські війська просувалися вперед, вивівши з ладу українські системи зв'язку.

Нещодавно CNN написало, що Волтер Айзексон в новій біографії Маска розповів, як минулого року Ілон Маск таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму, щоб зірвати атаку України підводними дронами на російський військово-морський флот. Зазначається, що таке рішення Маска було викликане гострим страхом, що Росія відповість на напад України на Крим ядерною зброєю.

Цього тижня Ілон Маск підтвердив у соціальній мережі X, якою він володіє, що йому довелося відхилити екстрений запит України на активацію Starlink у Севастополі. Маск відповів Києву відмовою через побоювання "ескалації конфлікту".

Вас також можуть зацікавити новини: