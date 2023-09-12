Путін заявив, що у Маска багато чого виходить, зокрема за підтримки американської держави.

Президент РФ Володимир Путін назвав американського мільярдера та засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска "талановитою і видатною людиною".

"Що стосується приватного бізнесу Ілона Маска. Він безумовно видатна людина, це треба визнати. Я думаю, це і визнають у всьому світі. Активний і талановитий бізнесмен. У нього багато чого виходить, зокрема за підтримки американської держави", - сказав він під час Східно-Економічного форуму.

Маск і війна в Україні - деталі

В новій біографії Ілона Маска від журналіста Уолтера Айзексона йдеться про таємне відключення Starlink біля узбережжя Криму в момент, коли Україна атакувала підводними дронами російський військово-морський флот.

Айзексон пояснив, що супутниковий інтернет Starlink компанії SpaceX не покривав територію біля окупованого Криму, коли України хотіла провести атаку на Чорноморський флот Російської Федерації.

Маск заявив, що не вважає себе зрадником через ситуацію навколо вимкнення супутникового інтернету Starlink для українських військових поблизу Криму. Однак Конгрес США має провести розслідування обставин відключення супутникового зв’язку Starlink біля Криму, через яке зірвалася спецоперація України з атаки на російський флот. Про це заявила сенатор-демократ від штату Масачусетс Елізабет Воррен.

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