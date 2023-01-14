Представниця США підкреслила, що Іран і надалі розглядає можливість продажу сотень балістичних ракет Росії.

Іран і Північна Корея продовжують планувати постачати Росії зброю.

Як повідомляє УНІАН, про це сьогодні під час засідання Ради Безпеки ООН заявила постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

"Як Іран , так і Північна Корея планують відправити заборонені озброєння до Росії, в тому числі заборонені безпілотники , дрони у порушення Резолюції ООН. Росія використовує іранські дрони, щоб наносити удари по енергетичній інфраструктурі України, позбавляючи мільйони українців електрики, опалення… Ми знаємо, що Іран зараз розглядає можливість передачі сотні балістичних ракет Росії також у порушення резолюції Ради. Ми закликаємо Іран зупинити ці дії і закликаємо всіх, хто підтримує мир – зверніться до Ірану, щоб вони так не чинили", - наголосила вона.

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Постійна представниця США в ООН також наголосила на тому, що Північна Корея офіційно заявила, що вони не підтримують російську війну в Україні, але відтоді вони направляли озброєння ПВК "Вагнер", що є прямим порушенням резолюції ООН.

"Відправляли ракети та інше озброєння для РФ для підтримання ПВК "Вагнер" і знову ж таки, порушуючи резолюцію. Ми переживаємо, що Північна Корея планує направити більше військового обладнання групі "Вагнер" і засуджуємо дії Північної Кореї та закликаємо їх припинити подібні постачання і повністю слідувати рішенням Резолюції ООН. Також знову закликаємо всіх приєднатися до цього заклику", - наголосила вона.

Лінда Томас-Грінфілд також наголосила, що всі країни повинні об'єднатися і вимагати, щоб Росія припинила беззмістовну війну.

"Зараз час об’єднатися всім країнам і вимагати, щоб Росія припинила цю беззмістовну війну. Нам треба об’єднатися і захистити статут ООН і його основні принципи, щоб досягти миру. Давайте робити все, що ми можемо, щоб припинити страждання як в Україні, так і за її межами", - резюмувала вона.

Допомога КНДР і Ірану Росії у війні проти України

Координатор стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Північна Корея таємно постачає Росії значну кількість артилерійських снарядів. Наприкінці 2022 року КНДР надала партію зброя ПВК "Вагнера". За оцінкою США, кількість цієї зброї не змінить динаміку війни, та американці стурбовані тим, що Північна Корея буде поставляти більше озброєння.

Влітку журналісти дізналися, що Іран продав РФ свої безпілотники-камікадзе. Росіяни використовують дрони проти цивільної інфраструктури України, є багато руйнувань, жертв та постраждалих. За даними української розвідки, за контрактом Іран мав передати російській стороні 1 тис. 750 безпілотників, їх поставляли партіями по 250-300 штук.