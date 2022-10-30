За словами експерта, іранські безпілотники є "злизаними копіями західних зразків".

Військовий експерт Андрій Риженко вважає, що в разі отримання Росією іранських безпілотників, здатних вражати і об'єкти ППО, кардинально нічого не зміниться. Він зазначив, що Росії є чим зацікавити Іран, тому ймовірність надходження нових дронів для використання у війні проти України висока.

Про це Риженко розповів в інтерв'ю УНІАН.

"По-перше, об'єкти ППО можуть вражати безпілотники і зараз. Вони йдуть на координату. Ось ці "Шахеди" летять за заздалегідь введеною адресою, використовуючи супутникові системи, які зараз існують. Якщо говорити, що безпілотник працює тільки по системах ППО, це означає, що у нього є протилокаційна система наведення. Тобто він фіксує роботу радіолокаційної станції і на цей сигнал наводиться", – пояснив Риженко.

За словами військового експерта, ці безпілотники є "злизаними копіями західних зразків".

"Іран багато в чому працює так, як працював Радянський Союз 40 років тому. Вони купують хороший зразок, збирають і роблять "своє", хоча фактично це не іранський БПЛА, і запчастини теж приходять з-за кордону. Росії є чим зацікавити Іран, тому ймовірність надходження нових безпілотників висока", – додав він.

Крім того, експерт прокоментував факт знищення заводу з виробництва іранських безпілотників в Сирії, який розбомбив Ізраїль, а також смерть полковника, який відповідав за поставку цих дронів в Росію.

"Я думаю, що навряд чи це випадковість. Завод був точно знищений. Але ми не знаємо, скільки всього цих заводів. В Ірані – держава в державі, Корпус вартових ісламської республіки – зовсім інша історія, це неконтрольований підрозділ. Одного з гравців, ось цього полковника, можна замінити, просто прийде інша людина, але те, що починається знищення заводів з виробництва безпілотників, – це вже добре", – вважає Риженко.

На думку військового експерта, важливо і те, що до процесу підключився Ізраїль.

"Він дуже обережно рухається в наш бік, але рухається. Системи ППО він поставляти поки не готовий, але їх занепокоєння я розумію, тому що вони реально прораховують багато ризиків, в тому числі і потрапляння технологій до рук того ж Ірану через треті руки. Ізраїль має дуже великий досвід у боротьбі з цими безпілотниками і некерованими ракетами і цим досвідом ділиться. Я знаю, що постачають певні системи для їх знищення", – наголосив Риженко.

Резюмуючи, експерт заявив, що загроза поставок іранських безпілотників Росії є. Вони можуть завдати якоїсь шкоди Україні, проте кардинально нічого не зміниться.

Іранські дрони на війні в Україні: що відомо

Росія активно застосовує іранські дрони-камікадзе на війні в Україні. Ворог запускає їх для нанесення ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

29 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом тижня українськими військами було збито понад 40 іранських ударних дронів. Він зазначив, що такий результат – це сотні врятованих життів.

У неділю, 30 жовтня 2022 року, стало відомо, що турецький виробник бойових безпілотників Baykar має намір обладнати свою техніку, яку використовує Україна, ракетами "повітря-повітря". Це дозволить протистояти іранським дронам-камікадзе, які застосовує Росія.

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